إسقاط "مسيّرة" أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمني مساء الأحد اعتراضه وإسقاطه لطائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من محافظة صنعاء.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه السعودية.

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وأوضح العقيد المالكي أن "جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل"، مؤكداً أن التحالف يتخذ "كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".

واعتبر أن "المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها".

وشدد على "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

إطلاق صاروخين من أماكن مدنية

في سياق متصل، أكد المالكي أن الحوثيين أطلقوا مساء السبت صاروخين بالستيين من محافظة عمران (مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق. وقد سقط الصاروخان داخل الأراضي اليمنية في محافظة حجة (مديرية حيران).

وأكد المالكي "استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة العشرات من المدنيين".

وشدد على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".