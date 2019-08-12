قصف حوثي لمنازل المدنيين ومراكز قوات الشرعية بالحديدة

شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفاً بمختلف أنواع الأسلحة، الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، على منازل للمدنيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، في أول أيام عيد الأضحى الأحد.

وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة منازل مدنيين في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وأضافت أن "القصف المدفعي الحوثي طال منازل مواطنين شمال المديرية، فيما طالت قذائف أخرى إحدى المزارع بذات المديرية".

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وذكرت أن القصف المدفعي الحوثي خلف أضراراً ماديةً بليغةً في ممتلكات ومنازل المواطنين.

كما شنت مليشيات الحوثي قصفاً مكثفاً واستهدفت بمختلف القذائف المدفعية والهاونات والأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة مديرية ومدينة التحيتا ومواقع القوات المشتركة في المديرية جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيات الحوثية واصلت حتى عصر الأحد القصف العنيف على مواقع القوات المشتركة في أطراف مديرية التحيتا بالقذائف المدفعية والعشرات من قذائف الهاون، كما واصلت الاستهداف المكثف لمركز المديرية.

وفي السياق نفسه، واصلت ميليشيات الحوثي عملياتها العسكرية وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في أول أيام عيد الأضحى.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات الحوثية قامت باستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي بالمدفعية في أوقات متفرقة منذ صباح الأحد.