ميليشيا الحوثي ترفع وتيرة تصعيدها العسكري في الحديدة

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، غربي اليمن، في ثاني أيام عيد الأضحى أمس الاثنين.

وتعرضت مواقع القوات اليمنية المشتركة المتمركزة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة لقصف عنيف شنته ميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.

وأفادت مصادر القوات المشتركة أن الميليشيات استخدمت خلال عمليات القصف المدفعية الثقيلة من نوع الهاوزر والقذائف المدفعية الموجهة من نوعB10 وقذائفRBG بشكل مركّز ومتواصل منذ ساعات الصباح الأولى.

كما فتحت عناصر الميليشيات النار على المواقع واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.7 وسلاح الدوشكا والأسلحة القناصة بشكل مكثف وعنيف.

وكانت المليشيات قد دفعت بحشود كبيرة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة استقدمتها من المحافظات البعيدة الواقعة تحت سيطرتها نحو مختلف الجبهات والمناطق بمحافظة الحديدة.

موضوع يهمك شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، هجوما عنيفا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي المتمردة،... قوات الجيش اليمني تحقق تقدماً بمعقل الحوثيين في باقم اليمن

ونقل "مركز العمالقة الإعلامي" عن مصدر عسكري قوله إن عناصر الميليشيات المتمركزة في مواقع متاخمة ومطلة على مديرية حيس أقدمت على قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في المديرية بشكل عنيف ومكثف مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والأسلحة القناصة.

وارتفعت وتيرة القصف المدفعي الحوثي على مدينة التحيتا في ثاني أيام عيد الأضحى، مستهدفةً الأحياء السكنية في المدينة ومنازل المواطنين والقرى النائية في أطراف المديرية بشكل هستيري.

وأفادت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي قصفت الأحياء السكنية في المدينة بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة الاثنين. وتساقطت قذائف الهاون من عيار 120 على منازل المواطنين والأحياء السكنية وسط المدينة ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر المنازل المجاورة له بشكل كبير.

وأشارت المصادر إلى أن القصف العشوائي خلق حالة من الخوف والرعب في صفوف السكان والمدنيين لاسيما النساء والأطفال.

كما واصلت الميليشيات الحوثية استهدافها لمواقع القوات المشتركة المرابطة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

من جهتها، أشارت مصادر ميدانية في الجبلية إلى استهداف المليشيات لمواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية، مستخدمةً الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.