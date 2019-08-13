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"مسام": انتزاع 965 لغماً حوثياً في اليمن خلال أسبوع

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم
ألغام نزعها مشروع "مشام"
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انتزع "المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن" (مسام) 965 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس/آب الجاري زرعتها الميليشيات الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضح مشروع "مسام" في بيان الثلاثاء أن الألغام التي انتزعها توزعت على الشكل التالي: 15 لغماً مضادة للأفراد، و458 لغماً مضادة للدبابات و490 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين.

من عملية نزع الألغام من عملية نزع الألغام

وأشار إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع حتى الآن 80 ألف و951 لغماً زرعها الحوثيون في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولوا إخفاءها بأشكال مختلفة.

وتقول الحكومة اليمنية إن الفرق الهندسية التابعة لها وبرامج إقليمية ودولية انتزعت ما يقارب الـ 500 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ اندلاع الحرب.

من عملية نزع الألغام من عملية نزع الألغام

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وبحسب تصريحات رسمية، هناك ما يزيد عن مليون لغم وعبوة ناسفة ما زالت مزروعة ولم يتم نزعها.

وكان تقرير حقوقي أفاد بأن ميليشيا الحوثي، ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر/أيلول 2014، اعمدت استراتيجية ممنهجة في استخدام الألغام والمتفجرات بكافة أنواعها.

وأكد أن زراعة الألغام التي انفردت بها ميليشيات الحوثي في اليمن جعلتها " من أكبر حقول الألغام على وجه الأرض".

ألغام نزعها مشروع "مشام" ألغام نزعها مشروع "مشام"
ألغام نزعها مشروع "مشام" ألغام نزعها مشروع "مشام"

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