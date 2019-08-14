أعلنت قوات الجيش اليمني الثلاثاء مصرع 36 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 10 قيادات ميدانية، وإصابة 69 آخرين خلال يومين من المعارك في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وذكر "المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء" أن قوات الجيش اليمني نفذت عدة هجمات ارتدادية سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم 10 من القيادات الميدانية.

موضوع يهمك أعلنت قوات الجيش اليمني الثلاثاء مصرع 36 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم 10 قيادات ميدانية، وإصابة 69 آخرين... صنعاء.. مقتل 36 حوثياً في معارك نهم بينهم 10 قادة اليمن

وأفاد أن عدد القتلى بلغ أكثر من 36 قتيلاً والجرحى أكثر من 69 في هذه الجبهة خلال معارك اليومين الماضيين.

وأوضحت مصادر عسكرية وميدانية أن من بين القتلى الذين سقطوا في هذه العمليات قيادات ميدانية من مديرية أرحب (حيث مركز إحدى قبائل طوق صنعاء).

وكشفت أن من بين القادة الحوثيين القتلى يحيى مقبل حسين المكروب (المشرف المالي للحوثيين في المديرية)، وصادق محمد صالح جحام (مشرف قرية القصبة في شعب أرحب)، وعبدالله محمد محمد الحياسي (قيادي ميداني)، والحكم عبدالله أحمد العومري (مسؤول قرية عومره)، والقادة الميدانيين علوي علي علوي الجنيد، وعبدالله محمد قاسم البريهي، ومحمد داحش حسين علي القصير، ومحمد هادي أحمد المهرس، صالح محمد صالح أبو مريم، مأمون أحمد محسن أبو جعيل.