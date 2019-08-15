وفاة معتقل يمني تحت التعذيب في سجون الحوثي

كشفت مصادر حقوقية يمنية عن وفاة أحد المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، متأثرا من عمليات التعذيب الوحشي التي تعرض لها.

وأفادت المصادر، أن الشاب المعتقل علي عبده كزابة (20 عاماً) توفي جراء التعذيب الوحشي، حيث تتهمه ميليشيات الحوثي مع آخرين في قضية مقتل القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، المدرج على قائمة الإرهابيين الحوثيين المطلوبين لتحالف دعم الشرعية في اليمن ولقي مصرعه بغارة لطيران التحالف في 23 إبريل 2018 بمدينة الحديدة.

جلسات غير علنية

وأكدت أن المعتقل كزابة توفي متأثرا من التعذيب الذي تعرض له في معتقل الأمن القومي بصنعاء على يد مسلحي ميليشيا الحوثي، حيث يخضعون للمحاكمة في جلسات غير علنية.

وينتمي الشاب المقتول علي كزابة إلى قرية دير كزابة بمديرية القناوص 85 كم شمال مدينة الحديدة.

وفاة 120 معتقلاً

وكانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، كشفت في تقرير سابق عن وفاة ما يزيد عن 120 معتقلا تحت التعذيب في سجون الحوثيين.

كما أكد تقرير حقوقي لمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء التابع للحكومة الشرعية، وفاة 24 معتقلا قال إنهم قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثيين، منذ يناير 2018 وحتى 25 يوليو 2019.