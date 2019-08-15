تصعيد مدفعي وصاروخي.. الحوثي يقصف الحديدة بمختلف الأسلحة

شهدت مديريتا حيس والتحيتا جنوب الحديدة غربي اليمن، الخميس، قصفا واستهدافا مكثفا من قبل الميليشيات الحوثية تزامنا مع تصعيد مدفعي وصاروخي في مدينة الحديدة وجنوبها.

وقصفت الميليشيات بقذائف المدفعية الثقيلة، ومنها قذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر وبقذائف بي 10، المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة شرق مديرية حيس.

إطلاق كثيف للنار

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مسلحي ميليشيات الحوثي أطلقوا النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف العنيف، واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.

كما عاودت الميليشيات الحوثية، استهدافها لمواقع القوات المشتركة المرابطة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أنه تم رصد حشود وتعزيزات للميليشيات قادمة من مديرية الجراحي صوب مديرية حيس، ودفعت الميليشيات بآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.