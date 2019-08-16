اليمن.. محام مختطف في سجون الحوثيين يضرب عن الطعام

بدأ محام يمني مختطف لدى ميليشيات الحوثي في أحد السجون التابعة لها بالعاصمة صنعاء إضراباً عن الطعام منذ أيام.

وقال المحامي محمد صالح الطايفي، في رسالة وجهها لنقابة المحامين اليمنيين، إنه بدأ الإضراب عن الطعام في زنزانة السجن الاحتياطي غرب الأمانة، احتجاجاً على اختطافه من قبل جهاز الأمن القومي التابع للانقلابيين وإيداعه السجن منذ قرابة أسبوعين دون مسوغ قانوني وإحالته للمحكمة الجزائية المتخصصة.

وطالبت نقابة المحامين اليمنيين الميليشيات بالإفراج الفوري عن الطايفي المختطف منذ نهاية تموز/يوليو الماضي، رافضة إحالته للمحكمة الجزائية المتخصصة دون مسوغ قانوني.

واتهمت النقابة في بيان لها وكيل نيابة الأوقاف المعين من الحوثيين وابنه بالشروع في قتل عضو النقابة الطايفي، كما اتهمت النائب العام بالتواطؤ مع الوكيل.

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وأضافت: "تم تمديد حبس المحامي 45 يوماً خارج القانون وتزوير محضر جلسة طلب التمديد بالتواطؤ فيما بين النيابة ورئيس المحكمة الجزائية. وتؤكد النقابة واقعة التزوير".

كذلك دعت المنظمات والحقوقيين والأحزاب والمكونات السياسية للتضامن ضد الممارسات التي تنتهجها النيابة العامة في صنعاء، كما دعت أعضاءها بمتابعة أي مستجدات في القضية والتفاعل مع النقابة فيما تصدره أو تدعو إليه.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت ميليشيات الحوثي باستخدام القضاء في مناطق سيطرتها لاستهداف المعارضين السياسيين عقب إصدار المحكمة المتخصصة في صنعاء مطلع تموز/يوليو الماضي أحكاماً تقضي بإعدام 30 معارضاً مختطفاً، في تطور خطير ينسف اتفاق تبادل الأسرى الذين كان شملهم عقب مشاورات السويد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.