ميليشيا الحوثي تطرد عشرات الأيتام من دار إيواء بالحديدة

أجبرت ميليشيات الحوثي عشرات الأيتام على مغادرة دار المعالي لإيواء الأيتام في مدينة المراوعة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأكد مصدر محلي أن المشرف الحوثي المدعو أبو المجد ياسر المروني، أقدم على اقتحام الدار وتحويلها مقرا لعقد الدورات الصيفية الطائفية للحوثيين.

وأفاد المصدر أن القيادي الحوثي المروني ومعه المتحوث مدير مديرية المراوعة المدعو أدهم ثوابة، أقرّا تحويل الدار مقراً لعقد الدورات الصيفية واستخدام المدرسة التابعة له لعقد الدورات الثقافية، بحسب ما ذكره موقع الحديدة.نت المحلي.

موضوع يهمك بدأ محام يمني مختطف لدى ميليشيات الحوثي في أحد السجون التابعة لها بالعاصمة صنعاء إضراباً عن الطعام منذ أيام.وقال المحامي... اليمن.. محام مختطف في سجون الحوثيين يضرب عن الطعام اليمن

وأضاف المصدر أن إدارة الدار اضطرت لإخلائه من الأيتام خوفاً على سلامتهم بعد أن أصبح مسلحو الحوثي ومشرفوهم يسيطرون عليه بشكل دائم واستخدامه لأغراض خاصة بهم، مؤكدا أن الأيتام أصبحوا اليوم بلا مأوى أو سكن.

يذكر أن الدار تشرف على إدارتها مجموعة من المتطوعات ويعتمدن بشكل كبير على دعم فاعلي الخير والمغتربين لإيواء أيتام المديرية معيشياً وتأهيلهم علمياً.