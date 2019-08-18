الإرياني: إيران تعيش عزلة تسعى لكسرها عبر الحوثيين

اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، خطوة ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعيين ممثل لها لدى طهران "تجاوزاً للقوانين والأعراف الدولية"، مشدداً على أنها "تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

وأكد الإرياني، في تغريدات على حسابه في موقع "تويتر"، أن ما سمّي بـ"التبادل الدبلوماسي" بين طهران والحوثيين "ليس مفاجئاً فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها".

وشدد على أن "الخطوة تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية"، معتبراً أن "توقيت إعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه لكسرها".

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وأكد وزير الإعلام اليمني حق الحكومة اليمنية الشرعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل "انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية"، مطالباً المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية أعلنت مساء السبت تعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي "سفيراً" لها في إيران.

وجاء هذا الإعلان عقب لقاء وفد حوثي مع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران، والذي أكد على التزامه بدعم الحوثيين.

ويتواجد الديلمي الذي يدير قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين والتي تبث من الضاحية الجنوبية في لبنان، مع وفد الحوثيين الزائر لطهران حيث ظهر إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبدالسلام أثناء لقائهم علي خامنئي.