الجيش اليمني يحرر جبلين قريبين من معقل الحوثي بصعدة

شن الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، هجوماً عسكرياً واسعاً على الحوثيين في منطقتي الحصامه والظاهر بمحافظة صعدة، حسب ما أفاده به مراسل قناتي "العربية" و"الحدث".

وأدى الهجوم لاستعادة قوات الشرعية قريتي قمبورة والمبرك اليمنيتين بالكامل. كما أفادت المصادر بأنه تم تحرير جبلي طيبان وأم نعيرة، القريبين من معقل زعيم المليشيا الحوثية في صعدة.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الهجوم العسكري نُفذ ليلاً عبر 6 محاور، بمشاركة قوات راجلة وغطاء جوي من طيران التحالف.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الميليشيات بمديريات صعدة.

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وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، قد حررت السبت، مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد هايل القشائي، أن قوات الجيش حررت قرية خشبان، بالإضافة إلى عدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي، والمطلة على قرية آل حسن.

ولفت القشائي إلى أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد الانقلابيين إلى أغلب مواقعها في جبل النار.

كما تواصل قوات الجيش تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، بحسب القشائي، الذي أكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات تابعة لهم.