رئيس حكومة اليمن: معركتنا وجودية ضد المشروع الإيراني

أعرب رئيس الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، الأحد، عن تقدير بلاده قيادة وحكومة وشعباً لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على مواقفها الراسخة ودعمها الثابت لوحدة واستقرار اليمن، وتحمل العبء الأكبر في جهود استعادة الدولة وتصويب الأوضاع.

وشدد على موقف الحكومة والتحالف الثابت بأن المعركة الوجودية والمصيرية، هي ضد المشروع الإيراني في اليمن، وعدم السماح لأي ميليشيات متمردة بافتعال أحداث أياً كانت لحرف بوصلة هذا الهدف.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء اليمني بالسفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، حيث جرى مناقشة "الأحداث المؤسفة وغير المقبولة في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعياتها".

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وأشاد اللقاء بالجهود الحثيثة التي يبذلها التحالف بقيادة السعودية، لتجاوز ما جرى في العاصمة المؤقتة عدن، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بما يمكن الحكومة من مواصلة أداء دورها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين، والمضي نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي الطائفي المدعوم إيرانياً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

بدوره، جدد السفير البريطاني، دعم بلاده المستمر للحكومة اليمنية الشرعية وموقفها الثابت برفض أي تحركات لتقويض جهودها في فرض الأمن والاستقرار واستكمال جهود استعادة الدولة.. مشيراً إلى الموقف الموحد للمجتمع الدولي في دعم الشرعية اليمنية ومساندة جهود التحالف بقيادة السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.