مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه.. والمليشيا تتكتم

كشفت مصادر إعلامية يمنية مساء السبت عن مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في جبهات القتال بالقرب من الحدود السعودية، وسط تكتم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصدر عسكري أن القيادي في ميليشيات الحوثي والمعين من قبلها قائداً لما يسمى "اللواء الأول دفاع جوي"، عنتر أبو نشطان، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السعودية قبالة نجران.

وأكد المصدر أن ميليشيات الحوثي تتكتم على مقتل أبو نشطان وعدد من القيادات التي لقيت مصرعها مؤخراً، خوفاً من انهيار معنويات العناصر التابعة لها.