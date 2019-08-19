السفير البريطاني في اليمن: لا يحق للحوثيين تعيين سفراء

أكد سفير المملكة المتحدة في اليمن، مايكل أرون، أنه "يمكن فقط للحكومة الشرعية في اليمن تعيين السفراء".

وأوضح السفير على "تويتر" أنه "لا يحق للحوثيين تعيين سفراء"، مشيرا إلى صورة الشخص الذي عينته الميليشيات الحوثية سفيرا لها في طهران بقوله: "هذا الشخص ليس لديه صفة رسمية، لن نجتمع معه".

وأصدرت ميليشيات الحوثي، مساء السبت، قراراً بتعيين سفير لليمن لدى إيران، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، "انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية".

وشدد السفير على تأكيد "دعم المملكة المتحدة لحكومة اليمن الشرعية عندما التقى رئيس وزراء اليمن أمس (الأحد)".

Only legitimate Government of Yemen can appoint ambassadors. Houthis no right to make such an appointment. This person has no official position - we will not meet him. I reiterated UK support for Gov of Yemen when I met Prime Minister @Yemen_PM yesterday https://t.co/untOzLkSMO — Michael Aron (@HMAMichaelAron) August 19, 2019

والأحد، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن قرار الحكومة الانقلابية الحوثية تعيين سفير لهم لدى إيران ليس مفاجئاً، وينقل العلاقة بين الطرفين إلى العلن.

وغرد الإرياني على "تويتر": "التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن الميليشيات الحوثية، ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها".

وأضاف أن "الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية، وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

واعتبر أن "توقيت إعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه لكسرها".

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وأكد "حق الحكومة اليمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية".

وطالب الإرياني "المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار".