فيديو.. مقاتلات التحالف تدمر معسكراً حوثياً في صعدة

استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، معسكراً للميليشيات الحوثية الانقلابية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، ودمرت غرف عمليات عسكرية، إضافة إلى قصف عدد من التجمعات البشرية داخل المعسكر.

وأفاد المركز الإعلامي لمحور كتاف، أن مقاتلات التحالف استهدفت المعسكر الحوثي في مديرية كتاف المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، بخمس غارات جوية.

وأكد أن الغارات أسفرت عن تدمير غرف عمليات عسكرية تابعة للميليشيات في المديرية، التي تشهد عمليات عسكرية وتقدما ميدانيا متواصلا للجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

كما استهدفت الغارات تجمعات بشرية داخل المعسكر، ما أدى إلى مقتل العشرات من العناصر الحوثية التي كانت الميليشيات تستعد لإرسالها كتعزيزات للجبهات القتالية في كتاف، وفق المركز الإعلامي.

ونشر المركز مقطع فيديو للغارات الجوية التي استهدفت معسكر الحوثيين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تعاني من عمليات استنزاف واسعة في جبهة كتاف حيث فقدت أمس، أحد قياداتها الميدانية البارزة بضربة جوية أسفرت عن مصرعه وجميع مرافقيه، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم وسيارة جيب كانوا يستقلونها أثناء عملية الاستهداف المباشر.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.