الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في حرض.. ومقتل 13 حوثياً

حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، الاثنين، مواقع جديدة في مديرية حرض بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.

وقال مصدر عسكري، إن الجيش اليمني تمكن من تحرير منطقة كرس اليماني في قلب مديرية حرض، فيما أسفرت المعارك عن مقتل 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي إلى جانب عدد من الجرحى.

وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات مواقع وتحصينات لميليشيات الحوثي في المواقع المحيطة بالكرس، وأدت الغارات إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وأكد المصدر، وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم أبطال الجيش الوطني.