غريفثس: جهود سعودية لاستقرار جنوب اليمن

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الثلاثاء، أنه عقد اجتماعا إيجابيا ومثمرا، الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وأشار المبعوث الأممي إلى "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن".

وقال إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على "ضرورة استمرار الحوار".

The @UN Special Envoy for #Yemen Martin Griffiths will brief the Security Council on the situation in #Yemen, today at 10:00 (EST)/ 17:00 (Yemen Time).

Follow the briefing live at https://t.co/Mm7rr8PxdT pic.twitter.com/tKvPG8KARB — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) August 20, 2019

إحاطة أمام مجلس الأمن

ويقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، الثلاثاء، إحاطة إلى مجلس الأمن حول أحداث عدن.

وأسفرت معارك نشبت خلال الشهر الحالي بين قوات الحكومة اليمنية والشرعية والمجلس الانتقالي في عدن عن استيلاء عناصر الأخير على العديد من معسكرات الفريق الأول، فضلا عن قصر معاشيق الرئاسي ومؤسسات حكومية أخرى.

ولم يتوقف القتال إلا بعد تهديد قوات التحالف باستخدام القوة ضد المخالفين للهدنة.

موضوع يهمك لم يكن المعلّم السعودي المحب للقراءة والسفر يعلم أنه سيتوفى حين ممارسة هوايته وسفره إلى تركيا، حيث لقي حتفه في حادث... والد معلم سعودي توفي بحادث في تركيا يروي التفاصيل السعودية

وطالبت قوات التحالف برئاسة السعودية مقاتلي المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها من قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

واشترط التحالف إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعته إليه الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية وعناصر المجلس الانتقالي من أجل التوصل إلى تسوية.

انسحاب قوات المجلس الانتقالي

ووصلت لجنة سعودية إماراتية، الخميس الماضي، إلى عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة.

والسبت الماضي، رحب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بانسحاب عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي من مقار حكومية في العاصمة المؤقتة عدن، بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن.

وقال الوزير في سلسلة تغريدات على "تويتر": إنه "يجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف تحالف دعم الشرعية"