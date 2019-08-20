اليمن.. التحالف يستهدف مواقع حوثية عسكرية في صنعاء

استهدف تحالف دعم الشرعية، مساء الاثنين، مواقع حوثية عسكرية في صنعاء، مناشداً المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية في العاصمة اليمنية.

وأعلن التحالف أن الأهداف العسكرية المشروعة شملت مواقع تخزين للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة بفج عطان ومعسكر العمد.

وأكد التحالف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وقال "اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين".

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وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعـدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية لميلشيا الحوثي الإرهابية في المديرية، ما نتج عنه مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.