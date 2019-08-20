صنعاء.. انفلات أمني غير مسبوق وسط تواطؤ حوثي

تشهد صنعاء انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، وارتفاع نسبة الجريمة تحت مرأى ومسمع سلطات ميليشيات الحوثي المسيطرة على العاصمة اليمنية.

وقالت مصادر أمنية وسكان محليون، إن الوضع الأمني في العاصمة صنعاء مرعب للغاية، بسبب انتشار عصابات تقطع وتنهب وتسلب في كافة أحياء العاصمة.

وأكدت المصادر أن تلك العصابات مدعومة من قبل قيادات في ميليشيات الحوثي، وأنها تقوم بالسطو المسلح على أصحاب المحلات، وسرقة سيارات المواطنين تحت تهديد السلاح.

ونفذ أفراد تلك العصابات المئات من العمليات الإجرامية تنوعت بين السرقة والسطو المسلح وسرقة الممتلكات تحت تهديد السلاح، نقلا عن وكالة "خبر" اليمنية.

ووصلت البلاغات والشكاوى إلى عشرات أقسام الشرطة في العاصمة، ورغم ضبط أفراد عصابة مسلحة تدخلت قيادات حوثية وأفرجت عنهم.

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وأضافت المصادر أن عشرات المواطنين تقدموا ببلاغات عن سرقة سياراتهم تحت تهديد السلاح في عديد مناطق بالعاصمة صنعاء وفي وضح النهار.

من جهته، قال أحد تجار بيع المواد الغذائية بالجملة في منطقة الخمسين، جنوب العاصمة، إن عصابة مكونة من 3 أفراد اقتحموا محله وأشهروا عليه السلاح وسرقوا ما بحوزته من أموال وسجائر.

وأكد التاجر أنه تعرض لسرقة نحو مليون ومئتي ألف ريال يمني، مشيراً إلى أن عشرات التجار من معاريفه تعرضوا للسرقة بنفس الطريقة، وأن السلطات الحوثية تتجاهل بلاغاتهم وشكاواهم.