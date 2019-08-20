وفد من "الانتقالي" بعدن يتجه إلى جدة لبدء الحوار اليمني

قال مراسل "العربية" في عدن، الثلاثاء، إن أعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي غادروا عدن متجهين إلى مدينة جدة، مشيرا إلى أن وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس وعضوية ناصر الخبجي وعلي الكثيري وعبدالرحمن شيخ وعدنان الكاف.

وتشير مصادر إلى أنه من المنتظر أن يجري حوار بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية من السعودية والتحالف.

موضوع يهمك قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني... بومبيو: حجبنا 2.7 مليون برميل يومياً من نفط إيران طاقة

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، أعلن أنه عقد اجتماعا إيجابيا ومثمرا، الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وأشار المبعوث الأممي إلى "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن".

وقال إنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على "ضرورة استمرار الحوار".