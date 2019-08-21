الأمم المتحدة.. قيود شديدة على وكالات الإغاثة بمناطق الحوثي

قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أورسولا مولر، إن وكالات الإغاثة تتعرض لقيود شديدة للوصول إلى المحتاجين لاسيما في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشارت مولر، في جلسة خاصة بمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، إلى "استمرار مواجهة الوكالات الإنسانية لقيود شديدة في الوصول إلى المحتاجين، لاسيما في شمال البلاد، حيث ينتظر أكثر من 100 مشروع إنساني موافقة السلطات التابعة للحوثيين.

وأضافت أن "المناطق التي تسيطر عليها الحكومة تتعرض لقيود أقل، حيث تتعرض المشروعات الإنسانية للتأخير".

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وأكدت موافقة الحوثيين على خطط الأمم المتحدة لتقييم ناقلة نفط تحتوي على نحو 1.1 مليون برميل من النفط، ولكنها بحاجة ماسة إلى أعمال صيانة.

وقالت المسؤولة الأممية، إن الأحداث في اليمن على مدار الأسابيع القليلة الماضية أظهرت مرة أخرى مدى تقلب هذه الحرب وعدم استدامتها، الأمر الذي يتجلى أثره بوضوح أكبر في المعاناة والظلم اللذين لحقا بملايين المدنيين.

ولفتت إلى عواقب القتال الوخيمة والمستمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن.

وقالت إن تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة اليمنية لهذا العام لا تزال تقف عند 34%.

وجددت مولر التأكيد على أن ما من شيء يمكنه معالجه الأزمة الإنسانية الهائلة في البلاد سوى حل سياسي، وفق قرار المجلس رقم 2451، ودعت جميع أصحاب المصلحة إلى دعم جهود المبعوث الخاص لإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن، وأضافت "السلام مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى" .