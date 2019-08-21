حملة حوثية مسلحة وأعمال نهب واسعة للمواطنين وسط اليمن

نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، حملة مسلحة على قرية "خربة الصباري" في منطقة العود بمديرية النادرة (محافظة إب، وسط اليمن).

وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي أطبقت حصاراً على القرية، وتقوم تحت تهديد السلاح بنهب ممتلكات خاصة بالمواطنين، خصوصاً في المناطق المجاورة لمنطقة العود في محافظتي إب والضالع.

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يذكر أن العود تُعد من مناطق التماس وهي على مقربة من المواجهات الدائرة بين القوات الحكومية الشرعية وميليشيا الحوثي في محافظتي إب والضالع.

وذكرت المصادر أن الحملة المسلحة يقف وراءها مشرف الحوثيين في "عزلة حدة" في مديرية النادرة، عبدالله محمد حمود ضوس.

وطبقاً للشهادات والإفادات المحلية، يعمد ضوس في الآونة الأخيرة إلى انتهاك حرمات سكان المنطقة وابتزازهم مادياً.

وحمّل أهالي وسكان في القرية ضوس وميليشياته مسؤولية ما حدث وما يحدث وما تتعرض له المنطقة والسكان من "جرائم وانتهاكات وحشية لا إنسانية".