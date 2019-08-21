صنعاء.. تنصت حوثي غير مسبوق على مكالمات المواطنين

كشفت مصادر في العاصمة اليمنية صنعاء عن تشديد ميليشيات الحوثي لعمليات التنصت والرقابة على مكالمات المواطنين بشكل غير مسبوق مؤخراً.

وأكدت المصادر أن ما يسمى "الأمن الوقائي التابع للميليشيات" قام بتوزيع أجهزة تنصت على عناصر تابعين له يتواجدون في المديريات والحارات السكنية في صنعاء، مهمتهم التنصت على مكالمات المواطنين.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات جاءت وسط تقارير أمنية رفعت لقيادات الحوثيين عن وجود حالة تذمر كبيرة في أوساط الناس من ممارسات الميليشيات ومشرفيهم على مستوى حارات صنعاء.

ومنذ الانقلاب عام 2014، استغلت الميليشيات إمكانيات الدولة ومؤسساتها في صنعاء، وخصوصاً وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية، في فرض الرقابة والتنصت على خصومها ومعارضيها، وممارسة عمليات الاعتقالات والاختطافات والإخفاءات القسرية، بناءً على عمليات التنصت على المكالمات والرسائل الهاتفية للمواطنين.

ووفقاً للمصادر، فإن مسؤولي ما يسمى "الأمن الوقائي التابع للميليشيات" يستخدم عمليات التنصت في تصفية حسابات مع المختلفين معهم في قضايا شخصية ونسب تهم ملفقة لهم بالخيانة، فيما يستغل آخرون عمليات التنصت لابتزاز المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية.