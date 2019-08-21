وفد "الانتقالي" في جدة لبدء الحوار اليمني

وصل وفد "المجلس الانتقالي الجنوبي"، برئاسة رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، مساء الثلاثاء، إلى جدة قادماً من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استجابة لدعوة الحوار التي وجهتها المملكة العربية السعودية.

ويرافق الزبيدي أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، ناصر الخبجي، وعبدالله الكثيري وعبد الرحمن اليافعي وعدنان الكاف، وفق مراسل "العربية".

ومن المنتظر أن يجري حوار بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية من السعودية والتحالف.

انسحاب الانتقالي

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، قد أعلن الثلاثاء، أنه عقد اجتماعاً إيجابياً ومثمراً، الاثنين، مع نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وأشار غريفيثس إلى "جهود ظافرة تحت قيادة الأمير خالد بن سلمان لاستعادة النظام والاستقرار في جنوب اليمن"، لافتاً إلى أنه اتفق مع نائب وزير الدفاع السعودي على "ضرورة استمرار الحوار".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح السبت، أن وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في عدن، وذلك استجابة لدعوات التحالف.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أفاد مصدر مسؤول في التحالف بأن عيدروس الزبيدي أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة مطالب التحالف، بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، ويقبل الدعوة للاجتماع في السعودية.