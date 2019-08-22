ضبط 100 كلغ من المخدرات كانت في طريقها للحوثيين

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية، الأربعاء، عن ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

موضوع يهمك نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، حملة مسلحة على قرية "خربة الصباري" في منطقة العود بمديرية النادرة... حملة حوثية مسلحة وأعمال نهب واسعة للمواطنين وسط اليمن اليمن

وقال مصدر أمني في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن) إن "أجهزة الأمن في إحدى النقاط الأمنية التابعة للقوات الخاصة بالمحافظة ضبطت كمية تقدر بـ100 كيلوغرام من مادة الحشيش كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية في صنعاء".

يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط ترجيحات عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.