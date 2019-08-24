الإرياني: الحكومة ماضية في ردع التمرد المسلح للانتقالي

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء السبت، إن "الحكومة ماضية في حفظ الأمن والسلم الأهلي وردع التمرد المسلح الذي يقوده المجلس الانتقالي".

وأكد الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، إنه سيتم التحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعهم على التطورات التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة.

ثوابت وطنية

ولفت وزير الإعلام اليمني، إلى أن أمن واستقرار بلاده وسلامة أراضيه "ثوابت وطنية" لا يساوم فيها اليمني مهما تكالبت عليه الأزمات واشتدت المصائب.

وكانت قوات الشرعية اليمنية، أحكمت سيطرتها على معسكر الشهداء، مقر اللواء الرابع نخبة التابع للانتقالي الجنوبي، غربي مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، بعد ساعات من سيطرتها على معسكر مرة الاستراتيجي، أحد أكبر المعسكرات التي تتمركز فيها قوات النخبة الشبوانية.

وفشلت قوات المجلس الانتقالي في اقتحام مدينة "عتق"، وتمكنت قوات الجيش اليمني من صدها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها على مداخل المدينة.

بسط الأمن

وكان محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، وجه، ببسط الأمن في مدينة "عتق" عاصمة المحافظة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وقال في تغريدة على تويتر: "‏نوجه رجال الجيش والأمن إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة".

كما شدد على ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة (جنوب شرق) وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح.