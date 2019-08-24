بعد السيطرة على عتق.. أمن المدينة بيد الجيش اليمني

أكد محافظ شبوة اليمنية، محمد صالح بن عديو، السبت على بسط الأمن في مدينة "عتق" عاصمة المحافظة، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتضميد الجراح.

وقال في تغريدة على تويتر: "‏نوجه رجال الجيش والأمن بحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة".

نوجه رجال الجيش والأمن إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن في عاصمة المحافظة وإظهار القيم الأصيلة لأبناء محافظة شبوة وحسن التعامل واشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح . — محمد صالح بن عديو (@adeow2018) August 24, 2019

كما شدد على ضرورة إظهار القيم الأصيلة لأبناء شبوة وحسن التعامل، وإشاعة روح الإخاء والتسامح وتضميد الجراح.

تأتي توجيهات المحافظ بعد أن أعلن المجلس الانتقالي مساء الجمعة وقف إطلاق النار في شبوة اليمنية استجابة لدعوة السعودية.

وأوضحت مصادر للعربية في حينه أن وفد المجلس الانتقالي غادر جدة، حيث تم الاتفاق على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

استجابة لطلب السعودية

وقالت إن المجلس الانتقالي استجاب لدعوة السعودية لوقف إطلاق النار في شبوة، والالتزام بالحوار كوسيلة لحل أي خلاف مع الشرعية.

كما تم الاتفاق - وفق المصادر - على استمرار الحوار خلال الأيام القادمة بهدف استكمال الاتفاق وإيجاد حل للخلاف مع الحكومة الشرعية.

يذكر أن اشتباكات عنيفة كانت اندلعت ليل الخميس الجمعة، بين قوات النخبة في محافظة شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قبل أن تنتهي فجر الجمعة بسيطرة الجيش الوطني اليمني على مدينة عتق، عاصمة المحافظة.