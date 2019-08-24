رئيس أركان الجيش اليمني يطلع على الموقف في شبوة

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي، السبت، اتصالات هاتفية مع قائد محور شبوة، العميد عزيز العتيقي، وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية المختلفة للاطلاع على مستجدات الأوضاع بمدينة عتق عقب دحر ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي التي شنت هجوما همجيا على المحافظة قبل أن يتم دحرها وتطهيرها من عناصر الميليشيات التخريبية المتمردة.

وشدد رئيس الأركان على مزيد من اليقظة وترتيب الصفوف لمواجهة المتربصين بأمن واستقرار المحافظة، والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب.

الانتقالي يخدم الحوثي

وأشاد ببسالة وتضحيات الضباط والصف والجنود وأبناء محافظة شبوة الذين كانوا يدا واحدة إلى جوار أبطال الجيش الوطني في التصدي لميليشيات المجلس الانتقالي، التي تعمل جاهدة على خدمة ميليشيات الحوثي بمحاولة إرباك اليمن.

وأكد الفريق النخعي أن القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبدربه منصور هادي، تتابع المستجدات في شبوة أولا بأول، مؤكدا أن النصر حليف اليمنيين في مواجهة القوى الكهنوتية والمناطقية.

كما حمّل رئيس الأركان كلا من قائد محور شبوة وقادة الوحدات العسكرية نقل تحيات رئيس الجمهورية للضباط والصف والجنود في ميادين الشرف والبطولة الذين يسطرون بتضحياتهم أروع ملاحم النصر والفداء في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد.

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وكان قائد محور شبوة وقيادات التشكيلات العسكرية تطرقوا إلى مستجدات الأوضاع في مدينة عتق والانتصارات الكبيرة التي حققتها وحدات الجيش الوطني والتي تكللت بتوجيه ضربات قاصمة لميليشيات المجلس الانتقالي ودحرها من مدينة عتق والسيطرة على معسكراتها.

وأكدوا أن معنويات أبطال محور شبوة في أعلى مستوياتهم ومستعدون لأي طارئ، مجددين ولاءهم للقيادة الشرعية وعزمهم على الدفاع عن الوطن ضد القوى المتأمرة.