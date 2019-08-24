"الانتقالي" يرحب بدعوة السعودية للحوار بين الأطراف اليمنية

دعا المجلس الانتقالي في بيان جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار التي دعت إليها قيادة التحالف العربي وضمان سلامة القوات التابعة للتحالف في المحافظة.

كما حذر في الوقت نفسه أي قوة كانت من محاولة الاعتداء على قوات التحالف، ويؤكد بأنها ستكون عرضة للمسألة أمام المجلس الانتقالي الجنوبي.

موضوع يهمك كثيرون من الناس، منهم أنا الذي عشت 20 سنة في البرازيل، لا يعلمون عن غابات الأمازون إلا اسمها وأين تقع، وبأنها الأكبر في... أرقام مذهلة عن الأمازون المكتظة بأكثر من 390 مليار شجرة الأخيرة

إلى ذلك، جدد المجلس الانتقالي الجنوبي ترحيبه بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجهود المملكة العربية السعودية الرامية للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق تطلعات وآمال الشعب اليمني، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي مستعد لهذا الحوار بكل مصداقية.

يذكر أن المجلس الانتقالي كان أعلن في وقت سابق وقف إطلاق النار في شبوة اليمنية استجابة لدعوة السعودية.

وشهدت مدينة عتق في شبوة ليل الخميس الجمعة اشتباكات عنيفة بين قوات النخبة في شبوة التابعة للانتقالي والجيش اليمني، انتهت بسيطرة الشرعية على المدينة.