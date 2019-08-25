اليمن.. قصف حوثي يستهدف مستشفى وسط الحديدة

جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، قصفها بالمدفعية الثقيلة والدبابات على المؤسسات الطبية في مدينة الحديدة، بالتزامن مع استمرار تصعيدها واستهدافها مواقع القوات المشتركة في مديريتي حيس والتحيتا وضواحي الحديدة غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن الميليشيات الحوثية، قصفت مستشفى 22 مايو وسط مدينة الحديدة مستخدمة مدفعية الدبابات وقذائف الهاون الثقيل.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن المصدر، أن القذائف سقطت على مبنى المستشفى ودمرت أجزاء واسعة منه وخلفت أضراراً كبيرة بالمبنى.

وأشار إلى أن هذا القصف يعد مؤشراً خطيراً على التصعيد الإرهابي الذي تنتهجه الميليشيات الحوثية وبالأساليب الإيرانية التي تتعمد قصف واستهداف المنشآت الطبية والموسسات الحكومية والمصانع في سعي منها لتدمير البنية التحيتة في الحديدة.

في ذات السياق، كثفت ميليشيات الحوثي، قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في مديريتي حيس والتحيتا وضواحي مدينة الحديدة.

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وقالت مصادر ميدانية، إن ميليشيات الحوثي شددت قصفها العنيف، اليوم الأحد، على مواقع القوات المشتركة شرق وشمال مديرية حيس جنوب الحديدة.

كما واصلت قصفها المدفعي على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا، ومنطقة كيلو 16 وشرق مدينة الصالح في ضواحي مدينة الحديدة.

ويستخدم الحوثيون في قصفهم للقرى والأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة قذائف مدافع الهاون عيار 120 وعيار 82، ومدافع الهوزر، ومدافع B10، ورشاشات عيار 14.5 وعيار 12.7، ومعدلات البيكا، وسلاح القناصات.

ووسعت الميليشيات الحوثية، على مدى الأسابيع الأخيرة، عمليات القصف والاستهداف والتحركات العسكرية في محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية، تزامناً مع استقدامها للمئات من المقاتلين وتعزيزات عسكرية كبيرة استخدمتها في شن هجمات وزحف من اتجاهات مختلفة، وتصدت لها القوات المشتركة.