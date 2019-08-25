إجراءات في حضرموت لمنع انتقال الصراع المسلح بعد شبوة

منعت قيادة السلطة المحلية بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، عقد أي لقاءات أو اجتماعات، خصوصاً بعد أحداث شبوة، إلا بموافقة رسمية مسبقة من الجهات الأمنية لمنع انتقال الصراع المسلح إليها.

كما دعت قيادة السلطة المحلية بالمكلا الجميع للالتفاف حول السلطة وقياداتها العسكرية، لما فيه مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها، وطالبت الجهات الأمنية للقيام بواجبها تجاه ذلك، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على سلامة الجميع.

وكان وكيل أول محافظة حضرموت، عمرو بن حبريش، قد اقترح الأربعاء، تولي قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة كامل زمام الأمور بحضرموت.

وأكد بن حبريش، الذي يتولى رئاسة حلف ومؤتمر "حضرموت الجامع"، أن اقتراحه يأتي من منطلق درء الفتن والصراعات وكون قيادة السلطة ممثلة بمحافظ حضرموت أعلى سلطة شرعية رسمية محلية من أبناء المحافظة.

كذلك طالب بمنح كافة الصلاحيات لسلطة حضرموت لأداء المهام داخل المحافظة وبسط نفوذها وإحكام كامل سيطرتها في نطاق اختصاصها.

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نبذة عن حضرموت

تقع حضرموت شرق اليمن، وهي أكبر محافظة يمنية، إذ تحتل 36% من مساحة البلاد، حيث تبلغ مساحتها 190 ألف كيلومتر مربع، ويسكنها أكثر من مليون نسمة.

تتكون حضرموت، وعاصمتها مدينة المكلا الساحلية، من 30 مديرية إدارياً، ويعتبر ميناء المكلا من أهم الموانئ اليمنية.

لديها اثنان من أهم المطارات في البلاد، وهما مطار الريان في المكلا، ومطار سيئون في منطقة وداي حضرموت، وهو أنشط مطار بعد مطار عدن في ظل الحرب.

تعتبر حضرموت أهم محافظة نفطية بعد مأرب. ومن أبرز الحقول النفطية فيها حوض المسيلة، والذي يقدر إجمالي ما كان ينتجه بربع مليون برميل يومياً.

كما فيها ثاني أهم ميناء لتصدير النفط الخام، والذي يعرف باسم "ميناء الضبة" شرق المكلا.