الجيش اليمني يواصل التقدم في معقل الحوثيين مسنوداً بالتحالف

أحرزت قوات الجيش اليمني، مسنودة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، تقدماً جديداً في جبهة كتاف شرق محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة، في تلك التباب.

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في الأثناء، قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأسفر الهجوم والقصف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.