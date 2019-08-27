رئيس برلمان اليمن لغريفثس: يجب الضغط الأممي على الحوثي

طالب رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، الأمم المتحدة بضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ آلية واضحة ومزمنة لاتفاق الحديدة وحل موضوع قوات الأمن المحلية، وفقاً للقانون اليمني وتعزيز عمل آلية الرقابة الثلاثية.

وجدد البركاني، أثناء لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، تمسك الشرعية اليمنية بخيار السلام المرتكز على المرجيعات الأساسية الثلاث.

وأشار إلى أن "الحكومة قدمت الكثير من التنازلات لترسيخ ذلك المبدأ وآخرها التوصل إلى اتفاق ستوكهولم، الذي استثمرته الميليشيات الحوثية للمماطلة والتعنت وتحقيق مكاسب ذاتية على حساب معاناة اليمنيين".

وأكد رئيس البرلمان اليمني أنه يتم العمل على "إنهاء التمرد المسلح في عدن وفقا للآليات الوطنية التي يضمنها الدستور اليمني والآليات الدولية التي يقرها ميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن المحافظة على وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والعودة إلى المسار السياسي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف بما في ذلك حل القضية الجنوبية".

بدوره، أكد المبعوث الأممي حرصه على مواصلة جهوده لإنجاح الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216.

وأشار إلى أن اليمن لا يتحمل المزيد من الصراعات، كما دعا إلى توحيد الجهود والتركيز على الحل السياسي.