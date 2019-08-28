بالفيديو.. جيش اليمن يستكمل تأمين مواقع استراتيجية شمال صعدة

استكملت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، تمشيط وتأمين المناطق والمواقع الاستراتيجية التي حررتها مؤخراً في مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمالي البلاد.

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وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني استكملت تمشيط وتأمين سلسلة جبال عار ووادي عار وجبال القصوص في جبهة النقعة بمديرية الصفراء، فيما تواصل الفرق الهندسية انتزاع الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية قبل دحرها منها خلال الأيام الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، شنت هجوماً واسعاً خلال اليومين الماضيين تمكنت خلاله من استعادة جبال القصوص وسلسلة جبال عار ووادي عار من سيطرة الميليشيات الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ونشر المركز مقطع فيديو لهجوم قوات الجيش الوطني على مواقع الميليشيات الحوثية في جبهة النقعة بصعدة.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.