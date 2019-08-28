شاهد.. الشرعية تسيطر على البوابة الرئيسية لمطار عدن

أظهرت مقاطع فيديو بثتها "العربية" سيطرة قوات الشرعية اليمنية على البوابة الرئيسية لمطار عدن.

وسيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على مطار عدن وعلى البوابة الرئيسية فيه.

وأعلن وزير الداخلية اليمني أن القوات اليمنية ستكون صمام الأمان وستحافظ على الممتلكات والأرواح في عدن.

وشدد على أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن في عدن.

كما دعا وزير الداخلية اليمنية القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن، كما حذر من أي أعمال انتقامية.

ترحيب كبير

إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن طلائع الجيش والأجهزة الأمنية وصلت العاصمة المؤقتة عدن، وبدأت بتأمين مديرياتها وسط احتفال وترحيب كبير من أبناء المحافظة.

وكانت المصادر أفادت في وقت سابق، الثلاثاء، أن القوات الشرعية سيطرت على زنجبار عاصمة أبين، ووصلت إلى أطراف عدن. وأوضحت أن القوات الحكومية وصلت وادي دوفس شرق عدن.

إلى ذلك، طلبت الحكومة قوات الانتقالي بتسليم عدن لقواتها.

وفي وقت سابق، سيطر الجيش على زنجبار. وأعلن الإرياني أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية استكملوا سيطرتهم على جميع مديريات محافظة أبين بعد استعادتهم مدينة زنجبار.

موضوع يهمك ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الأربعاء، أن روسيا وتركيا تبحثان إمكانية أن تزود موسكو أنقرة بطائرات سوخوي 57، وسوخوي 35،... موسكو وأنقرة تبحثان حصول تركيا على مقاتلات روسية العرب و العالم

استعادة زنجبار

إلى ذلك، أشار في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إلى الفرحة العارمة التي استقبل بها الأهالي الجيش، قائلاً: "مشاهد وثقها مواطن تظهر الفرحة العارمة والاستقبال الشعبي الكبير لأبطال الجيش الوطني بعد استعادتهم مدينة زنجبار عاصمة أبين".

كما أكد أن "الحكومة اليمنية ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار في كافة المحافظات المحررة، وحشد كافة الطاقات والجهود الوطنية لحسم المعركة الرئيسية والمصيرية التي يخوضها اليمنيون مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بدعم وإسناد من التحالف بقيادة المملكة".

يذكر أن قوات الجيش كانت دخلت، صباح الثلاثاء، مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين، التي تبعد نحو 100 كلم شرق عدن، وتخوض مواجهات مع قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي.

وأوضحت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بعد فشل مساعي وساطة لإقناع القوات الموالية للانتقالي بمغادرة المدينة وتسليمها سلمياً.