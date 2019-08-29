الحكومة اليمنية تتحدث عن قصف إماراتي ومسؤول في أبوظبي ينفي

هل قصفت الإمارات حقاً قوات الشرعية في عدن؟ تضاربت الروايات في هذا الشأن، ففي حين قالت الحكومة اليمنية: نعم، إلا أن مسؤولاً إماراتياً نفى.

وبحسب روايات إعلامية فإن طائرات إماراتية قصفت هذا الصباح الخميس قوات تابعة للحكومة الشرعية في عدن.

ولم يصدر عن الحكومة اليمنية بيان أو تصريحات رسمية إلا في وقت متأخر الخميس من وزير الإعلام في الشرعية. ولم تصدر أي تصريحات من دول التحالف أو الأطراف الدولية ذات العلاقة.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر إماراتية نفي ما يتم تداوله بشأن تعرض القوات الحكومية لغارة جوية إماراتية شرقي عدن. وتضاربت الروايات.. وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" أكدت واقعة القصف، في حين قال مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي إن الحكومة الشرعية تسعى للتغطية على فشل هجومها على عدن، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار الذي كانت أعلنته استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية للتهدئة والحوار لحل الخلافات بين الأطراف اليمنية.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية في وقت متأخر بعد تداول رواية قطرية على مواقع التواصل تفيد بأن طائرات إماراتية قصفت صباح اليوم الخميس قوات تابعة للحكومة الشرعية في عدن وزنجبار.

موضوع يهمك رحب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالجهود السعودية للحوار في جدة وحل الأزمة بين طرفي النزاع في جنوب اليمن، معربا عن... مجلس الأمن يدعم جهود السعودية للحوار بين الشرعية والانتقالي اليمن

وذكرت وكالة "سبأ" أن الخارجية اليمنية طالبت بوقف كافة أنواع الدعم المالي والعسكري لكل التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون.

وطالبت الحكومة اليمنية في بيان المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لحفظ الأمن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقاً لكافة القرارات الدولية ذات الصلة.

ودعا البيان الإمارات لوقف الدعم المالي والعسكري عن كل التشكيلات الخارجة على السلطة والقانون، كما دعا السعودية إلى الوقوف بجدية إلى جانب الشرعية وإيقاف ما وصفه بالتصعيد غير القانوني.

وفي نيويورك حصلت "العربية" على مسودة بيان من الأمم المتحدة يشجب أحداث العنف في الجنوب لكنه لم يتطرق إلى اتهامات بوقوع القصف الجوي ولا الصراع المستمر على الأرض بين الجانبين هذا اليوم، وندد البيان الأممي في مسودته، التي يتوقع أن يعلن عنها لاحقا، بالعنف وحث الجميع على احترام تعهداتهم باللجوء للحوار.