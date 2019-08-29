الرئيس اليمني يتعهد باستعادة العاصمة المؤقتة لليمن

تعهد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي الخميس، في بيان له، باستعادة العاصمة المؤقتة لليمن عدن.

واتهم بيان الرئيس اليمني، "الميليشيات المتمردة" بالتمادي في مهاجمة مؤسسات الدولة في عدن.

موضوع يهمك نشرت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية حيث أكدت الإمارات العربية المتحدة احتفاظها بحق... الإمارات تعقب على الخارجية اليمنية.. وتؤكد حقها بالرد على التهديدات للتحالف الخليج العربي

وتابع البيان بالقول "لا يمكن أن تكون حاجتنا لأشقائنا العرب ضد إيران مدخلا لتقسيم بلدنا".

وقال بيان الرئيس اليمني إن "المجلس الانتقالي هاجم مؤسسات الدولة في عدن بدعم من دولة الإمارات"، وأضاف "فوجئنا بطيران دولة الإمارات ينفذ غارات ضد المواطنين والجيش اليمني".

وتابع البيان "غارات طيران الإمارات أجبرت القوات على الانسحاب لتجنيب عدن الدمار".