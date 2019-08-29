ميليشيات الحوثي تغلق 8 مستشفيات في صنعاء

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، على إغلاق ثمانية مستشفيات خاصة، وسحب تراخيصها بذريعة عدم مطابقتها للمعايير.

ونص قرار صادر عن وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها "على إغلاق ثمانية مستشفيات خاصة، وسحب تراخيصها، ورفع لوحات المستشفيات من جميع جوانبها حتى يتم إصلاح وضعها القانوني".

ومن بين المستشفيات الخاصة التي أقرت الميليشيات الحوثية إغلاقها، وسحب تراخيصها "مستشفى سعوان، والهلال الأبيض، ومستشفى الخزان، والسلام التخصصي، ومستشفى مجلي، ومستشفى العظام، ومستشفى حدة، ومستشفى الذهبي".

كما أقرت الميليشيات إغلاق غرف العمليات والعناية في 25 مستشفى خاصا بالعاصمة صنعاء.

واعتبر مراقبون إغلاق المستشفيات الخاصة وسيلة حوثية لابتزاز مالكيها وفرض جبايات مالية باهظة على مالكيها.

ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية قبل أربع سنوات، عمدت الميليشيات إلى التضييق على المستشفيات الخاصة وفرضت عليها اتاوات وجبايات غير قانونية، بالإضافة إلى اقتحام بعض المستشفيات وإغلاق بعضها.