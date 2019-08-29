قوات الشرعية تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في حرض

قالت قوات الجيش اليمني، الخميس، إنها تخوض بإسناد من تحالف دعم الشرعية، مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في محيط مدينة حرض شمال محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن قواته تخوض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في محيط مدينة حرض الحدودية، لتحريرها من أيدي الميليشيات.

وأوضح أن قوات الجيش حررت مناطق وقرى واسعة في محيط مدينة حرض، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من المقاتلين الحوثيين.

وشدد على أن المعارك مستمرة حتى استكمال تحرير مدينة حرض من الميليشيات الحوثية.

وتحتوي المكسرات كاللوز والجوز وغيرها على مغذيات صحية تعتني بصحة القلب والشرايين، ورغم أن الدراسات والأبحاث تركز على فوائد اللوز النيئ في خفض الكوليسترول والمحافظة على الشرايين فإن الجوز لا يقل أهمية عنه عندما يتعلق الأمر بصحة القلب.