الحوثي يواصل استهداف المدنيين في الحديدة

جددت ميليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية، عمليات القصف للأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في الحديدة غربي اليمن، وأوقعت إصابات في صفوف المدنيين، في الوقت الذي طالب فيه مجلس الأمن الدولي بتحريك اتفاق الحديدة، وضرورة تفعيل عمل فريق المراقبين وبعثة دعم الاتفاق والتسريع بانتشارها الكامل.

وأفادت مصادر محلية أن 4 يمنيين أصيبوا بينهم رجل مسن بإصابات متفاوتة وصفت بالخطيرة، جراء القصف الحوثي العشوائي على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوبي الحديدة.

موضوع يهمك بعد أن أعلن المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفثس، الأربعاء، أن الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي وافقوا على اقتراح... الحديدة.. جنرال لبناني يترأس جولة المفاوضات المقبلة اليمن

وأطلقت ميليشيات الحوثي قذائف المدفعية باتجاه الأحياء السكنية في مدينة حيس مركز المديرية. وأصيب أربعة بشظايا قذائف الهاون ونقلوا إلى مستشفى حيس الميداني لتلقي العلاج.

قصف مواقع للقوات المشتركة

كما تعرضت مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، لإطلاق القذائف الحوثية والاستهداف بالأسلحة المختلفة.

وذكر مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي تقصف المواقع بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 وبقذائف مدفع B10 بشكل عنيف.

وأضاف المصدر أن الميليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع أخرى شمال التحيتا مستخدمة الأسلحة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 بشكل مكثف وعنيف.

مجلس الأمن يكرر دعواته

يأتي هذا التصعيد الحوثي، بالتزامن مع تكرار مجلس الأمن الدولي دعوته الأطراف اليمنية إلى مواصلة توسيع نطاق تنفيذ اتفاقات ستوكهولم، وضرورة تحرك بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة صوب تحقيق انتشارها الكامل.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس أعلن موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على مقترحه حول تطبيق اتفاق الحديدة استناداً إلى اتفاق ستوكهولم. واعتبر ذلك "تطوُّرا مُهما للعملية السياسية في اليمن". وأوضح أن الطرفين سيُناقشان المزيد في الاجتماع القادم للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترأسها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيين توصلا إلى اتـفاق الحديدة في إطار اتفاق ستوكهولم في ديسمبر عام 2018، وتعذر تنفيذ الاتفاق من حينه نتيجة عراقيل وضعتها ميليشيات الحوثي، فضلاً عن لجوء الميليشيات لخطوات أحادية لتمثيل انسحابها من الموانئ عبر سحب عناصرها بالزي الشعبي وإحلال عناصر أخرى تابعين لها بزي قوات خفر السواحل وهو ما رفضته الحكومة الشرعية واعتبرته مسرحية هزلية.