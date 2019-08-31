الجيش اليمني يقضي على لواء الصماد الحوثي في صعدة

أكد قائد لواء الفتح في الجيش اليمني، اللواء رداد الهاشمي، التقدم الكبير للقوات الحكومية مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة صعدة، وتمكنت وحدات المشاة و القوات الخاصة للجيش اليمني، من الإجهاز الكامل على لواء الصماد الذي أسسه الحوثي، فيما يكتنف الغموض مصير اللواء 156 مشاة التابع للحوثيين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بعد تدمير آلياتهم وقتل قياداتهم.

موضوع يهمك قتل قيادي عسكري حوثي خلال المعارك الدائرة بين الجيش اليمني مسنوداً بتحالف دعم الشرعية من جهة، وميليشيا الحوثي الانقلابية... الحوثي يعترف بمقتل قيادي ميداني في صعدة اليمن

وأشار الهاشمي، أن ما أصاب العدو من خسائر، يوازي خمسة أضعاف خسائرنا، وأن قواته ماضية في التقدم، حتى الوصول إلى عمق صعدة.

تأتي هذه التطورات العسكرية بعد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة من الجيش اليمني إلى محافظة صعدة، ودخول مقاتلات التحالف و طيران الأباتشي و راجمات الصواريخ خط المواجهة المباشرة مع المليشيات المدعومة من إيران.