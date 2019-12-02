اليمن.. مصرع قيادي حوثي وإصابة آخر شرق تعز

لقي قيادي حوثي مصرعه، أمس الأحد، إثر قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف مواقع الميليشيا شرق مدينة تعز (جنوب غربي البلاد).

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وقال المركز الإعلامي لـ"الواء 170 دفاع جوي"، في بيان مقتضب، إن قوات الجيش تمكنت من استهداف أحد القادة الميدانيين لميليشيات الحوثي في منطقة الجهيم شرق مدينة تعز.

وذكر البيان أن الاستهداف أسفر عن مصرع قائد استطلاع الميليشيات الحوثية المكنى "أبو الفضل العنسي"، وإصابة عنصر حوثي آخر إصابة خطيرة نقل على إثرها إلى محافظة إب.

وشهدت جبهتا الأربعين (شمالاً) وكلابه (شرقاً) في تعز خلال الأيام الماضية معارك عنيفة إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش اليمني.

وتتعرض مواقع الجيش اليمني بين الحين والآخر لهجمات من قبل الحوثيين في محاولة لاستعادة مواقع خسروها سابقاً، إلا أن قوات الجيش تتصدى لتلك الهجمات.