صنعاء.. طوارئ حوثية غير معلنة خوفاً من ثورة شعبية

فرضت ميليشيات الحوثي، الاثنين، إجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لانتفاضة 2 ديسمبر التي دعا إليها الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، في ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقالت مصادر محلية لـ"العربية.نت" إن ميليشيات الحوثي نشرت منذ 3 أيام العديد من النقاط الأمنية التابعة لها على مداخل صنعاء وشوارعها، مؤكدة أن هناك انتشارا غير مسبوق للمسلحين الحوثيين على الأحياء السكنية والحارات لرصد تحركات المواطنين ورفع التقارير الأمنية بصورة منتظمة لأجهزة استخبارات الحوثيين.

وأضافت المصادر أن صنعاء تعيش حالة طوارئ غير معلنة في ظل الانتشار الأمني الكثيف.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف حوثية من حدوث مظاهرات واحتجاجات بصنعاء وباقي المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وسط دعوات من أنصار الرئيس الراحل صالح للاحتفال بانتفاضة 2 ديسمبر.

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وفي ديسمبر 2017، قَتل الحوثيون الرئيس صالح بعد دعوته لانتفاضة شعبية ضدهم وخوض اشتباكات ضد الحوثيين دامت أياماً في صنعاء، ولم يُعرف مصير جثته حتى الآن.

وأدى اندلاع المظاهرات المناهضة للفساد في العراق ولبنان وإيران إلى خشية ميليشيات الحوثي من اندلاع ثورة شعبية تطيح بسلطتها خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية وتوقف الخدمات العامة.