الحوثي يغلق مقاهي صنعاء.. منعاً للاختلاط

أقدمت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، على إغلاق عدد من المقاهي، بذريعة منع الاختلاط.

وأفادت وسائل اعلام محلية الخميس أن ميليشيا الحوثي شنت خلال اليومين الماضيين حملة واسعة بمناطق متفرقة من صنعاء، وأغلقت عدداً من المقاهي تحت مبررات منع الاختلاط، معتبرين وجودها من "أسباب تأخير النصر" حسب زعمهم.

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إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الميليشيات الحوثية أغلقت بيت المعرفة في حي نواكشوط بالعاصمة اليمنية، والذي يضم مقهى ومكتبة وقاعة للاحتفالات وذلك بذريعة منع الاختلاط.

يذكر أن الميليشيات الانقلابية كانت أغلقت في وقت سابق العديد من المقاهي من بينها سمسرة وردة في صنعاء القديمة؛ وذلك في إطار التضييق على الحريات وقمع المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

كما عمدت خلال السنوات الماضية إلى التضييق على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت ذرائع عدة، ولعل أبرزها محاربة ومنع الاختلاط خصوصاً في الأماكن العامة والجامعات الحكومية.

ومطلع نوفمبر الماضي، كشف تقرير حقوقي رسمي ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية أكثر من 25 ألف انتهاك ضد المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء، منذ مطلع العام 2017، وحتى 2019.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة اليمنية، أن انتهاكات الميليشيات في حق أبناء العاصمة توزعت بين حالات قتل وإصابات وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة.