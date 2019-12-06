صعدة.. مقتل قائد ميليشيات الحوثي في باقم و9 من مرافقيه

أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل قائد ميليشيات الحوثي في جبهة باقم بمحافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد)، مع 9 من مرافقيه، وأسر اثنين آخرين.

وأكد قائد محور أزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، أن القيادي الحوثي وتسعة من مرافقيه قتلوا، بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال إن المدعو المرتضى علي الشريف، قائد مجاميع الميليشيات الحوثية في جبهة باقم وتسعة من مرافقيه لقوا حتفهم برصاص الجيش الوطني بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش في مديرية باقم.

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وأشار العميد الحارثي إلى أن الجيش الوطني تمكن أيضا من أسر اثنين من الميليشيات الانقلابية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وذكر قائد محزر آزال، أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل فاشلة لعناصر الميليشيات على مثلث باقم، مجز، الصفراء، حيث تم نصب كمين لهم، ما أدى لمصرع قائد العملية المرتضى الشريف ومرافقيه، لافتا إلى مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير عدد من الآليات التي كانت عناصر الميليشيات تستخدمها للتنقل والهجوم والتعزيز.

وتدور معارك شبه يومية في عدد من جبهات القتال بصعدة تتكبد فيها الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.