اليمن.. 8 حالات وفاة بأنفلونزا الخنازير في ديسمبر

أكدت مصادر طبية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، تسجيل 8 حالات وفاة و31 اشتباه إصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية.

وقالت المصادر إن الـ 39 إصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير (H1N1) وقعت خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

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ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصدر طبي أن الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي سجلت 3 حالات وفيات خلال اليومين الماضيين في صنعاء فضلا عن 11 إصابة بمضاعفات الالتهاب الرئوي الحاد واشتباه بفيروس أنفلونزا الخنازير.

وتشهد صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي انتشاراً غير مسبوق للأوبئة والأمراض المنتقلة بالعدوى، نتيجة تردي الخدمات الصحية وفرض ميليشيات الحوثي إجراءات تعسفية ضد المنظمات الدولية تحت مبررات وحجج واهية.