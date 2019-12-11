الأمم المتحدة.. نزوح 393 ألف يمني منذ بداية 2019

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، إن مايقارب 393 ألف شخص نزحوا من مناطقهم في اليمن منذ بداية العام الجاري، بسبب الصراع الدائر في البلد.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة على حساب مكتبها في اليمن بموقع "تويتر"، "منذ بداية هذا العام وحتى الآن، نزح ما يقارب 393 ألف يمني، بسبب الصراع في الغالب".

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وأشارت إلى أنها "تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على بناء ملاجئٍ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، ذكرت في نوفمبر الماضي، أن حوالي 3.65 مليون يمني نزحوا داخلياً بسبب النزاع والكوارث.

وتسببت الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي في اليمن منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، بكارثة إنسانية هي "الأسوأ في العالم"، بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80% من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 10 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.