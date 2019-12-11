رئيس برلمان اليمن: اتفاق الرياض أساسي لحل سياسي شامل

أكد رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، الأربعاء، أن إنجاح اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي)، "مسؤولية مشتركة باعتباره قاعدة أساسية لعملية الحل السياسي الشامل في اليمن"، مجدداً الحرص على الوصول إلى "تحقيق سلام عادل وشامل يحفظ كرامة اليمنيين ويحقق تطلعاتهم وطموحاتهم في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".

جاء ذلك خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، حيث جرى مناقشة التطورات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الرياض وكذا الجهود المبذولة للدفع بعجلة السلام وتحقيق عملية الحل السياسي الشامل، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

مشروع إيران خطر على المنطقة

وتطرق البركاني، إلى التعاون والتنسيق اليمني الأميركي المشترك في "مواجهة الإرهاب والتدخل الإيراني في المنطقة وتأمين الملاحة البحرية من خطر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وبما يسهم في تعزيز الأمن القومي العربي"، داعياً الولايات المتحدة إلى استمرار دعم "تحالف دعم الشرعية" بقيادة السعودية، مثمنا كافة الجهود السعودية الداعمة لليمن في مختلف المجالات وتسخيرهم كافة الإمكانيات لدعم الشرعية وجهود استعادة الدولة وهزيمة الميليشيات الانقلابية الحوثية.

بدوره، أكد السفير الأميركي، أن المشروع الإيراني يمثل خطراً على المنطقة ويضر بأمن اليمن واستقراره ووحدته ونظامه الجمهوري، ويشكل خطرا على السلام العالمي والممرات المائية الدولية، لافتاً إلى دعم بلاده لخطوات السلام والمسار السياسي في اليمن والذي ينهي الصراع ويحقق الآمال والتطلعات المنشودة لأبناء الشعب اليمني.