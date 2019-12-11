سقوط مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى بجازان

سقطت، أمس الثلاثاء، مقذوفات من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى في جازان بالسعودية.

وأفاد الدفاع المدني السعودي أن المقذوفات العسكرية أطلقتها الميليشيات الحوثية.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس، عدداً من البلاغات بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية على مستشفى الحرث العام، ومرافق مدنية بالقرب من المستشفى يرتادها المواطنون والمقيمون، مما نتج عن ذلك تضرر السور الخارجي للمستشفى.

وأكد المقدم القحطاني عدم وجود أي أضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.