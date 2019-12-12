رئيس اليمن: أجواء مناسبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الخميس، أن هناك أجواء ومناخات مناسبة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض (الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي) وفقاً لتسلسلها.

وأشار هادي، إلى جهود الحكومة التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والذي تجسدت خطواته في عودة الحكومة إلى عدن ومباشرتها في توفير الخدمات المتمثلة في الكهرباء والماء والخدمات الصحية وتحسين النظافة وصرف المرتبات، واصفا هذه الخطوات بـ"الهامة" وضرورة استمرارها.

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جاء ذلك خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أكد الرئيس اليمني، على استراتيجية التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية المتمثلة في الميليشيات الحوثية الانقلابية ومن خلفها إيران وعناصر التطرف والإرهاب بمسمياتها المختلفة، بحسب تعبيره.

من جانبه ثمن السفير الأميركي جهود الرئيس اليمني في الوصول إلى إخراج وإنجاح اتفاق الرياض ومواصلة تنفيذ خطواته، مشيراً إلى أن تواجد الحكومة بعدن وتقديمها للخدمات يمثل دافعاً مميزاً ومحفزاً في هذا الاتجاه.